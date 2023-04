NFL Draft Top 100 remaining players after Day 1

After a surprising Day 1, the Los Angeles Rams are primed to get involved in the 2023 NFL Draft. Rounds 2 and 3 will roll out tonight and L.A. will start the festivities with three picks, #36, #69, and #77. What General Manager Les Snead does with them is anyone’s guest. Coverage kicks off tonight at 4 p.m. PST.

If you need a scorecard to help transact the action, here are the Top 100 remains players on my draft board. Stay linked to Turf Show Times for breaking news, opinion, and running commentary on the forum.

Who’s left?

12. CB Joey Porter, Penn State - 6’ 3” / 193 lbs. / 34” arms / 4.46 forty / 1.50 split

17. TE Michael Mayer, Notre Dame - 6’ 5” / 249 lbs. / 31 5/8” arms / 4.70 forty / 1.66 split

19. QB Will Levis, Kentucky - 6’ 4” / 229 lbs. - 6’ 4” / 229 lbs.

21. CB Cam Smith, South Carolina - 6’ 1” / 180 lbs. / 31 5/8” / 4.43 / 1.49 split

22. G O’Cyrus Torrence, Florida - 6’ 5” / 330 lbs. / 33 7/8” arms

25. CB Kelee Ringo, Georgia - 6’ 2” / 207 lbs. / 31 1/4” arms / 4.36 forty / 1.54 split

30. TE Luke Musgrave, Oregon State - 6’ 6” / 253 lbs. / 32 5/8” / 4.61 forty / 1.54 split

32. ILB Drew Sanders, Arkansas - 6’ 4” / 235 lbs. / 32 1/8” arms / 4.66 forty

33. WR Josh Downs, North Carolina - 5’ 9” / 171 lbs. / 30 3/8” arms / 4.48 forty / 1.49 split

35. ILB Trenton Simpson, Clemson - 6’ 2” / 235 lbs. / 32 3/8” arms / 4.43 forty / 1.55 split

37. WR Jalin Hyatt, Tennessee - 6’ / 176 lbs. / 32 1/2” arms / 4.40 forty / 1.50 split

39. CB Clark Phillips, Utah - 5’ 9” / 184 lbs. / 29 1/8” / 4.51 forty / 1.51 split

40. T Matthew Bergeron, Syracuse - 6’ 5” / 318 lbs. / 33 3/4” arms

41. CB Brian Branch, Alabama - 6’ / 190 lbs. / 30 3/4” arms / 4.58 forty / 1.56 split

42. C John Michael Schmitz, Minnesota - 6’ 4” / 301 lbs. / 32 5/8” arms /

44. CB DJ Turner, Michigan - 5’ 11” / 178 lbs. / 30 3/4” arms / 4.26 forty / 1.47 split

45. T Dawand Jones, Ohio State - 6’ 8” / 374 lbs. / 36 3/8” arms

46. G/C Steve Avila, TCU - 6’ 4” / 332 lbs. / 33” arms

47. E BJ Ojulari, LSU - 6’ 2” / 248 lbs. / 34 1/4” arms

49. E Isaiah Foskey, Notre Dame - 6’ 5” / 264 lbs. / 34” arms / 4.58 forty / 1.66 split

50. TE Darnell Washington, Georgia - 6’ 7” / 264 lbs. / 34 3/8” arms / 4.64 forty / 1.57 split

51. DE Keion White, Georgia Tech - 6’ 5”/ 285 lbs. / 34” arms / 4.79 forty

52. DE Ade Adebawore, Northwestern - 6’ 2” / 282 lbs, / 33 7/8” arms / 4.49 forty / 1.61 split

53. C Joe Tippmann, Wisconsin - 6’ 6” / 313 lbs. / 32 3/4” arms

54. CB Tyrique Stevenson - 6’ / 198 lbs. / 32 3/8” / 4.45 forty / 1.51 split

55. WR Nathan Dell, Houston - 5’ 8” / 165 lbs. / 30 1/2” arms / 4.49 forty / 1.49 split

58. E Derrick Hall, Auburn - 6’ 3” / 254 lbs. / 34 1/2” arms / 4.55 forty / 1.59 split

59. QB Herndon Hooker, Tennessee - 6’ 3” / 217 lbs.

60. E Tuli Tuipulotu, USC - 6’ 3” / 266 lbs. / 32 1/4” arms

61. WR Jonathon Mingo, Ole Miss - 6’ 2” / 220 lbs. / 32 1/8” arms / 4.46 forty / 1.54 split

62. T/G Cody Mauch, North Dakota State - 6’ 5” / 302 lbs. / 32 3/8” arms /

63. DT Siaki Ika, Baylor - 6’ 3” / 335 lbs. / 32 3/8” arms

64. RB Zach Charbonnet, UCLA - 6’ / 214 lbs. / 32” arms / 4.53 forty / 1.54 split

65. T Jaelyn Duncan, Maryland - 6’ 6” / 306 lbs. / 33 5/8” /

66. RB Devon Achane, Texas A&M- 5’ 8 1/2” / 188 lbs. / 4.32 forty

67. WR Cedric Tillman, Tennessee - 6’ 3” / 213 lbs. / 32 3/4” arms / 4.54 forty / 1.53

68. TE Luke Schoonmaker, Michigan - 6’ 5” / 251 lbs. / 32 7/8” / 4.63 forty / 1.59 split

69. RB Tank Bigsby, Auburn - 6’ / 210 lbs. / 32” arms / 4.56 forty / 1.54 split

70. CB Eli Ricks, Alabama - 6’ 2” / 188 lbs. / 32 3/8” arms / 4.60

71. T Braeden Daniels, Utah - 6’ 4” / 294 lbs. / 33” arms / 4.99 forty / 1.71 split

72. ILB Daiyan Henley, Washington State - 6’ 1” / 225 lbs. / 33” arms / 4.54 forty / 1.55 split

73. S Antonio Johnson, Texas A&M - 6’ 2” / 198 lbs. / 32 1/8” arms / 4.52 forty / 1.57 split

74. C Luke Wyler, Ohio State - 6’ 3” / 303 lbs. / 31 5/8” arms

75. E K.J. Henry Clemson - 6’ 4” / 251 lbs. / 33” arms / 4.63 forty / 1.65 split

76. CB Julius Brents, Kansas State - 6’ 3” / 198 lbs. / 34” arms / 4.53 forty / 1.57 split

77. DT Gervon Dexter, Florida 6’ 6” / 310 lbs. / 32 1/4” arms / 4.88 forty / 1.81 split

78. QB Tanner McKee, Stanford - 6’ 6” / 231 lbs.

79. RB Kendre Miller, TCU - 5’ 11” / 215 lbs.

80. TE Sam LaPorta. Iowa 6’ 3” / 245 lbs. / 32 1/8” arms / 4.59 forty / 1.59 split

81. DT Keeanu Benton, Wisconsin - 6’ 4” / 309 lbs. / 33 7/8” arms

82. CB Tre’Vius Hodges-Tomlinson, TCU 5’ 8” / 178 lbs. / 4.41 forty / 1.50 split

83. S Jordan Battle, Alabama - 6’ 1” / 209 lbs. / 32” arms / 4.55 forty / 1.56 split

84. T Blake Freeland, BYU - 6’ 8” / 308 lbs. / 33 7/8” arms

85. CB Cory Trice, Purdue - 6’ 3” / 206 lbs. / 32 3/8” arms / 4.47 forty / 1.56 split

86. WR Taylor Scott, Cincinnati - 5’ 10” / 177 lbs. / 30 7/8” / 4.44 forty / 1.51 split

87. S J.L. Skinner, Boise State - 6’ 4” / 209 lbs. / 32” arms

88. TE Tucker Kraft, South Dakota State - 6’ 5” / 254 lbs. / 32 3/4” arms / 4.69 forty / 1.59 split

89. T Tyler Steen, Alabama 6’ 6” / 321 lbs. / 32 3/4” arms

90. WR Michael Wilson, Stanford - 6’ 2” / 213 lbs. / 31” arms / 4.58 forty / 1.50 split

91. DT Jacquelin Roy, LSU - 6’ 3” / 305 lbs. / 32 3/4” arms

92. WR Marvin Mims, Oklahoma - 5’ 11” / 183 lbs. / 31 5/8” arms / 4.38 forty / 1.55 split

93. E Isaiah McGuire, Mizzou - 6’ 4” / 268 lbs. / 33 7/8” arms / 4.76 forty / 1.72 split

94. S Jartavius Martin, Illinois - 5’ 11” / 194 lbs. / 31 1/8” arms / 4.46 forty / 1.47 split

95. CB Jaylon Jones, Texas A&M - 6’ 2” / 200 lbs. / 30 3/4” arms / 4.57 forty / 1.48 split

96. WR Rashee Rice, SMU - 6’ 1” / 204 lbs. / 32 3/4” / 4.51 forty / 1.49 split

97. E Zach Harrison, Ohio State - 6’ 6” / 274 lbs. / 36 1/4”

98. DT Zacch Pickens, South Carolina - 6’ 4” / 291 lbs. / 34 3/8” arms / 4.89 forty / 1.74 split

99. C Olu Oluwatimi, Michigan - 6’ 3” / 309 lbs. / 32 3/4” arms

100. WR A.T. Perry, Wake Forest - 6’ 4” / 198 lbs. / 33 1/4” arms / 4.47 forty / 1.59

101. S Christopher Smith, Georgia - 5’ 11” / 192 lbs. / 31 1/8” arms / 4.62 forty / 1.56 split

102. S Jammie Robinson, Florida State - 5’ 11” / 191 lbs. / 29 5/8” arms / 4.59 forty / 1.58 split

103. CB Garrett Williams, Syracuse - 5’ 10” / 192 lbs. / 31” arms

104. CB Kyu Blu Kelly, Stanford - 6’ / 191 lbs. / 32” arms / 4.52 forty / 1.49 split

105. RB Israel Abanikanda, Pittsburgh - 5’ 10” / 216 lbs. / 32” arms / 4.45 forty

106. RB Eric Gray, Oklahoma - 5’ 10” / 207 lbs. / 29 5/8” arms / 4.62

107. WR Kayshon Boutee, LSU - 5’ 11” / 195 lbs. / 31 3/8” arms / 4.50 forty / 1.58 split

108. CB Darius Rush, South Carolina - 6’ 2” / 198 lbs. / 33 3/8” arms / 4.36 forty / 1.51 split

109. G Chandler Zavala, North Carolina State - 6’ 4” / 328 lbs. / 33 1/4” arms

110. TE Cameron Latu, Alabama - 6’ 4” / 242 lbs. / 32 3/8” arms / 4.78 forty

111. RB Zach Evans, Ole Miss - 5’ 11”/ 202 lbs. / 31 5/8” arms / 4.51 forty

112. T Wanya Morris, Oklahoma - 6’ 5” / 307 lbs. / 35 1/8” arms

113. DT Colby Wooden, Auburn - 6’ 4” / 273 lbs. / 33 3/4” arms / 4.79 forty / 1.68 split

114. S Sydney Brown, Illinois - 5’ 10” / 211 lbs. / 31 1/2” arms / 4.47 forty / 1.51 split

115. CB Terrell Smith, Minnesota - 6’ 1” / 204 lbs. / 32 7/8” arms / 4.41 forty / 1.50 split

116. E Byron Young, Tennessee - 6’ 2” / 250 lbs. / 32 1/2” arms / 4.43 forty / 1.62 split

117. DT Moro Ojomo, Texas - 6’ 3” / 292 lbs. / 34 1/2” arms

118. CB Riley Moss, Iowa - 6’ 1” / 193 lbs. / 30” arms / 4.45 forty / 1.48 split

119. S Ji’ Ayir Brown, Penn State -5’ 11” / 203 lbs. / 31 1/4” arms / 4.65 forty / 1.56 split

120. ILB Dorian Williams, Tulane - 6’ 1” / 228 lbs. / 33 3/4” arms / 4.49 forty / 1.54 split

121. E Nick Herbig, Wisconsin - 6’ 2” / 240 lbs. / 31 1/4” arms / 4.65 forty / 1.59 split

122. DT Karl Brooks, Bowling Green - 6’ 3” / 296 lbs. / 31 1/2” arms

123. G Andrew Voorhees, USC - 6’ 6” / 310 lbs. / 32 1/8” arms

124. TE Zack Kuntz, Old Dominion - 6’ 7” / 255 lbs. / 34” arms / 4.55 forty / 1.57 split

125. WR Parker Washington, Penn State - 5’ 10” / 204 lbs.

126. S Jay Ward, LSU - 6’ 1” / 188 lbs. / 32 1/2” arms / 4.55 forty / 1.53 split

127. WR Charlie Jones, Purdue - 5’ 11” / 175 lbs. / 31 5/8” arms / 4.43 forty / 1.51 split

128. RB Tyjae Spears, Tulane - 5’ 10” / 201 lbs. / 30 3/4” arms / 4.54 forty

129. G/C Ricky Stromberg, Arkansas - 6’ 3” / 306 lbs. / 33 1/4” arms

130. G Emil Ekiyor, Alabama - 6’ 3” / 314 lbs. / 33 7/8” arms

131. RB Chase Brown, Illinois - 5’ 10” / 209 lbs. / 31” arms / 4.43 forty / 1.53 split